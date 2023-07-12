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Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde orman yangınını çıkardığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Sergen Sezgin  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Kırsal Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanın farklı noktalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin yangını çıkardığını öne sürdüğü A.Ö'yü (35) gözaltına alındı.

Şüpheli sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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