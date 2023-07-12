Dolar
26.14
Euro
28.83
Altın
1,934.33
ETH/USDT
1,888.40
BTC/USDT
30,725.00
BIST 100
6,367.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdürüyor
logo
Gündem

Düzce'de Hidayet teyzenin bağışladığı minibüs arama kurtarma aracına dönüştürüldü

Düzce'de yaşayan 85 yaşındaki Hidayet Demirağ'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bağışladığı minibüs, arama kurtarma aracına çevrildi.

Göksel Cüneyt İğde  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Düzce'de Hidayet teyzenin bağışladığı minibüs arama kurtarma aracına dönüştürüldü

Düzce

Düzce il merkezine bağlı Bataklıkçiftlik köyünde ikamet eden ve 12 Kasım 1999 Düzce depreminde yakınlarının enkazdan sağ çıkarılmasına şahit olan Demirağ, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan Düzce Arama Kurtarma Ekibi'ne (DAKE) torunlarının vasıtasıyla ulaşarak minibüsünü bağışladı.

Demirağ'ın, yıllar önce hayatını kaybeden anne ve babasının hayrına bağışladığı minibüs, siren ve malzemelerin koyulacağı raflarla donatılarak arama kurtarma aracına dönüştürüldü.

Aracın, DAKE'nin faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazır hale getirilmesinin ardından Demirağ'ın yaşadığı köye gelen AFAD Düzce İl Müdürü Ali Kartal ve DAKE gönüllüleri, plaket ve çiçek verdi.

Kartal, burada yaptığı konuşmada, DAKE'nin her yaşanan afette AFAD'in yanında olduğunu belirterek "Son yaşanan sel felaketinde de sürekli teyakkuz halinde beklediler ve arama kurtarma faaliyetlere katıldılar. Hidayet teyzemizin hayrı gerçekten güzel bir yere gitti." ifadelerini kullandı.

DAKE gönüllüleri de yaşlı kadının elini öperek helallik istedi.

Demirağ ise bağışladığı minibüs arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemini yarın görüşecek
Anayasa Mahkemesinin 7 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de
Düzce'de selden etkilenen ailelere 5'er bin liraya kadar destek verilecek
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson'un eşi Birgitta Ed ile görüştü

Benzer haberler

Düzce'de Hidayet teyzenin bağışladığı minibüs arama kurtarma aracına dönüştürüldü

Düzce'de Hidayet teyzenin bağışladığı minibüs arama kurtarma aracına dönüştürüldü

Düzce'deki selde evlerin yıkıldığı köyde erken tahliyeler sayesinde can kaybı yaşanmadı

Hasanlar Barajı'nda su hacmi yağışların sona ermesiyle düşüyor

Efteni Gölü havzasındaki taşkın 350 dekarı su altında bıraktı

Efteni Gölü havzasındaki taşkın 350 dekarı su altında bıraktı
Taşkın ve heyelanlar nedeniyle kapanan Düzce-Yığılca kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı

Taşkın ve heyelanlar nedeniyle kapanan Düzce-Yığılca kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı
Efteni Gölü havzasındaki taşkın, tarım arazileri ve mesire alanlarını suyla doldurdu

Efteni Gölü havzasındaki taşkın, tarım arazileri ve mesire alanlarını suyla doldurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet