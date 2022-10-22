Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine, Mahalle Bizim, Gençlik Bizim Programı ile Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'na katılacak.
(Malatya/15.00/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Marmara Derin Deşarj Sistemi Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek.
(Tekirdağ/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Çalıştayı'nın açılışında konuşacak.
(Sivas/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı Ödül Töreni'ne katılacak.
(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Hekimhan Yolu açılış törenine iştirak edecek.
(Malatya/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Çin Komünist Partisinin 20. Ulusal Kongresinde kapanış oturumu yapılacak.
(Pekin)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirecek, konferansın ardından basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/10.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasına HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir ve Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/14.30/20.00/Trabzon/17.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü-Pendikspor, Manisa FK-Çaykur Rizespor, Altay-Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor-Altınordu maçları yapılacak.
(Ankara/Manisa/13.30/İzmir/16.00/Denizli/19.00) (Fotoğraflı)
3- Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 2. hafta maçları başlayacak. B Grubu'ndaki derbide Fenerbahçe, Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk edecek.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasına Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Onvo Büyükçekmece Basket-Türk Telekom, Galatasaray Nef-Beşiktaş Emlakjet ve Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/15.30/18.00/Manisa/20.30) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası başlayacak; Emlak Konut-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş, Bursa Uludağ Basketbol-OGM Ormanspor, Antalya 07 Basketbol-Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.
(İstanbul/13.00/14.30/Bursa/13.00/Antalya/14.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta Cizre Belediyespor-TÜRŞAD, Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor, Altekma-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ maçlarıyla tamamlanacak.
(Şırnak/13.00/Ankara/Hatay/14.00/İstanbul/15.00/Bursa/İzmir/18.30) (Fotoğraflı)
7- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de grup maçlarına devam edilecek. A Grubu'nda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Kuzeyboru, Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit, B Grubu'nda İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor-Türk Hava Yolları, C Grubu'nda Nilüfer Belediyespor-PTT ve Sarıyer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.
(Ankara/16.30/19.00/Bursa/13.00/15.30/İzmir/13.00/15.30) (Fotoğraflı)
8- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftası tek maçla tamamlanacak; Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasına 4 maçla devam edilecek. (Fotoğraflı)
9- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağında Arjantin'de sıralama mücadelesi ve ilk yarışa çıkacak.
(San Juan/21.00)
10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Malezya'da düzenlenen 19. ayak mücadelesinde sıralama turu yapılacak.
(Sepang/10.05)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.