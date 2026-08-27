Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ve Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ve Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede liderler, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen Kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletirken, seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Erdoğan, ilerleyen süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-KDC ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasındaki yatırım, ticaret, savunma sanayi ve güvenlik başta olmak üzere birçok alandaki işbirliklerinin artırılması için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, KDC'nin doğusundaki güvenlik durumunun kalıcı barışla çözümü için başlatılan süreçleri desteklediklerini, mevcut anlaşmaların uygulanmasına yönelik yapıcı bir zemin oluşması için gerekli katkılarda bulunabileceklerini ifade etti.

Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Ruanda ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlarda müspet ilerlemeler kaydedildiğini, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladığını, iki ülke arasındaki yapıcı tutumun devam etmesinin sevindirici olduğunu, Türkiye'nin sürece destek verdiğini ifade etti.