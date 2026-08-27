Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı.

İstanbul Park, 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Park, beş yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2027 sezonundan itibaren yeniden İstanbul Park'ta düzenlenecek Türkiye Grand Prix'sine yönelik hazırlıkları değerlendirmek üzere Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıda, Türkiye Grand Prix'sinin hazırlık süreci, organizasyonda görev alacak kurumlar arasındaki koordinasyon, ulusal ve uluslararası tanıtım çalışmaları ile önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alındı.

Bakan Ersoy, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Formula 1'in yeniden İstanbul'a döneceğini duyurdu.

Ersoy, paylaşımında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek 2027'den itibaren İstanbul Park'ta düzenlenecek Türkiye Grand Prix'sine yönelik hazırlıkları değerlendirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin uluslararası organizasyonlardaki deneyimini Formula 1 heyecanıyla yeniden buluşturmak için hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Ersoy, İstanbul Park'ın yapılan beş yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Hazırlık süreci tüm yönleriyle değerlendirildi

Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin katıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar ve federasyonun başkan yardımcılarının da yer aldığı toplantıda, Türkiye Grand Prix’sinin en yüksek standartlarda gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmede, organizasyon kapsamında ilgili kurumların üstleneceği görevler, kurumlar arası koordinasyon ve yarışın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

Formula 1, 2027’de İstanbul’a dönüyor

Formula 1 yönetimiyle yapılan beş yıllık anlaşma kapsamında Türkiye Grand Prix'si, 2027 sezonundan itibaren FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimine yeniden dahil olacak.

İstanbul Park, 2027-2031 yılları arasında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Türkiye, daha önce 2005-2011 ve 2020-2021 yıllarında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmıştı. İstanbul Park'ta yeniden gerçekleştirilecek organizasyonun, Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki konumunun güçlendirilmesine ve İstanbul'un küresel ölçekte tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.