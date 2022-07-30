Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.
(Ordu/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yerköy ilçesinde toplu açılış programına katılacak.
(Yozgat/14.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bandırma ve Susurluk'ta esnafı ziyaret edecek, Susurluk Belediye Başkanlığı ziyaretinde bulunacak.
(Balıkesir/12.00/13.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Ticaret ve Sanayi Odası tarafından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Rize’nin Yıldızları Vergi Ödül Töreni’ne katılacak.
(Rize/17.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mavi Vatanda Balıkçılık Sempozyumu'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu programına iştirak edecek.
(İstanbul/09.00/Ordu/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2022 Turkcell Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde Güney Kore ile karşılaşacak.
(Seul/09.30)
3- Türkiye'nin ev sahipliğinde ekim ayında düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Kupası organizasyonunun kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Beşiktaş Futbol Takımı, 2022-2023 sezonunu Vodafone Park'ta törenle açacak. Siyah-beyazlı ekip, törenin ardından hazırlık maçında İtalyan ekip Sampdoria ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor.
(Innsbruck) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Galatasaray Spor Kulübünün 2022 yılı bütçesinin görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
8- FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başlayacak. Türkiye B Grubu'nda ilk maçında Polonya ile karşılaşacak.
(İzmir/20.30) (Fotoğraflı)
9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Macaristan Grand Prix'inin sıralama turları yapılacak.
(Budapeşte/17.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.