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'Atık çamur' nedeniyle kapanan TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki (TAG) atık çamurun tahliyesinin ardından ulaşım yeniden başladı.

Mehmet Akif Parlak   | 30.07.2022
'Atık çamur' nedeniyle kapanan TAG Otoyolu ulaşıma açıldı Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Önceki gün akşam saatlerinde OSB'nin atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda meydana gelen arızanın ardından atık çamurun taşındığı setlerin taşması nedeniyle araç trafiğine kapanan otoyoldaki temizlik çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşık 36 saatlik mücadelenin ardından çalışmalarını tamamlayan ekipler, otoyolu çift yönlü olarak trafiğe yeniden açtı.

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'Atık çamur' nedeniyle kapanan TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

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