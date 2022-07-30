Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni hicri yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hicri yılı, yayımladığı mesajla kutladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin hicri 1444'üncü yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Milletimizin ve İslam âleminin hicri 1444’üncü yılını en kalbî duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 29, 2022
Yeni hicri yılımız mübarek olsun. pic.twitter.com/yKazBNlem0
Erdoğan, paylaşımında Kabe'nin fotoğrafına da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.