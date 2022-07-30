Dolar
17.92
Euro
18.35
Altın
1,766.13
ETH/USDT
1,728.60
BTC/USDT
23,884.00
BIST 100
2,592.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektar alan yandı.

Sabri Kesen, Ali Rıza Akkır   | 30.07.2022
Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

İçmeler Mahallesi, Turunç yolu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına karadan 40 arazöz, dozer, su tankeri, yangın söndürme işçileri, itfaiye ekipleri; havadan da 8 helikopter, 5 uçakla müdahale edildi.

Yangın nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Uygulama Oteli tahliye edildi. Yangın otelin bir kısmına zarar verdi. Yangın bölgesindeki birçok otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bölgede inceleme yapan Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangının kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi.

Tavlı, yangının hasara neden olduğunu, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını dile getirdi.

Yangın bölgesine sevk edilen Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA'lar, çevik kuvvet ve polis ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı.

Marmaris Körfezi'nde helikopter ve uçakların güvenli şekilde su alması için Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni hicri yıl mesajı
Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Türkiye, İran'daki sel nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı
İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı

Benzer haberler

Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Marmaris'teki orman yangınında Uygulama Oteli tahliye edildi, birçok otomobil zarar gördü

Muğla'da yangınların ardından yanan alanlar tekrar yeşeriyor

Muğla'da yangınların ardından yanan alanlar tekrar yeşeriyor
Marmaris yangınının üzerinden bir yıl geçti

Marmaris yangınının üzerinden bir yıl geçti
Tunus'ta Bargo Ormanı'ndaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Tunus'ta Bargo Ormanı'ndaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet