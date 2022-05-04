Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rumeli dernekleri tarafından düzenlenen "Büyük Rumeli Aile Bayramlaşması"na katılacak.
(İstanbul/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti'nin Vakfıkebir, Tonya, Şalpazarı, Beşikdüzü, Çarşıbaşı ilçe başkanlıkları ile belediye başkanlıklarını ve esnafı ziyaret edecek.
(Trabzon/10.00-20.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist, Real Madrid-Manchester City maçıyla belli olacak.
(Madrid/22.00)
2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile OGM Ormanspor ikinci maçta karşılaşacak.
(Mersin/18.00)
3- Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni Vodafone Park'ın deniz tarafı terasında yapılacak.
(İstanbul/11.30-13.30)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.