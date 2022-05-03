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Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti

Sağlık Bakanı Koca, karagöz sanatçısı Metin Özlen'in tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 03.05.2022
Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi aleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti