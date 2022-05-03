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'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde vatandaşların dönüşe başlamasıyla "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Muhammet Fatih Gökmen   | 03.05.2022
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen/AA

Kırıkkale

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun yarın daha da artması bekleniyor.

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