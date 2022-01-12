Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu'nu kabul edecek, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na iştirak edecek.
(TBMM/12.00/Ankara/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bahçelievler Anadolu Lisesi açılış törenine katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- İYİ Parti grup toplantısı düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, Kasım 2021 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'de resmi temaslarda bulunacak.
(Vuşi) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- NATO-Rusya Konseyi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında toplanacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla Bakanlık desteğiyle Ankara Bilim Üniversitesi tarafından hazırlanan "O Günün Hikayesi" filminin ATO Congresium'daki galasına katılacak.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 5. maçında deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.
(Priştine/21.15) (Fotoğraflı)
2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin play-in turu rövanşında Beşiktaş Icrypex, İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımını konuk edecek; Pınar Karşıyaka, play-in ilk maçında İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00/Tenerife/22.30) (Fotoğraflı)
3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 9. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Karadağ'ın Buducnost Voli takımıyla karşılaşacak.
(Podgorica/21.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki 3. maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Rusya'nın Avtodor Saratov takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Saratov/18.00)
5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya'nın Sir Sicoma Monini takımını konuk edecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın son 16 turu ilk maçlarında, Galatasaray HDI Sigorta Çekya'nın CEZ Karlovarsko takımıyla deplasmanda; Spor Toto, İtalya'nın Vero Volley takımıyla iç sahada karşılaşacak.
(Karlovy Vary/20.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
7- AXA Sigorta Kupa Voley kadınlar çeyrek final turunda Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor ve VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.
(İstanbul/15.00/18.00) (Fotoğraflı)
8- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A ve B Gruplarında 5. hafta maçları biri dışında yapılacak.
9- Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2. Transfer ve Tescil Dönemi, Türkiye'de başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.