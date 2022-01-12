Çanakkale Boğazı'nda fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.
Çanakkale
Bölgede gece yarısından bu yana etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattında karşılıklı işletilen feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla seferlerin durdurulduğunu diğer gemilerin kaptanlarına da bildirdi.
Ayrıca, fırtına dolayısıyla Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinde aksama yaşanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.