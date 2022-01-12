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Çanakkale Boğazı'nda fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

Burak Akay   | 12.01.2022
Çanakkale Boğazı'nda fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Çanakkale

Bölgede gece yarısından bu yana etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattında karşılıklı işletilen feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla seferlerin durdurulduğunu diğer gemilerin kaptanlarına da bildirdi.

Ayrıca, fırtına dolayısıyla Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinde aksama yaşanıyor.

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