Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katılacak. Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.
(Tekirdağ/16.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ve 2021 Yılı Projeleri Temel Atma, Açılış ve Tanıtım Töreni"ne katılacak.
(Ankara/17.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Antalya/18.30)
2- Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırılarının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
GÜNCEL
1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.
(Tokyo/09.00/13.20)
2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Atletizmde Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Mihriban Korkmaz, okçulukta Karışık Takım Makaralı Yay ekibi ve judoda Raziye Uluçam müsabakaya çıkacak.
(Tokyo/09.00/15.30)
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası 8'li final maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek.
(Plovdiv/17.30)
4- Süper Lig'in 3. haftası Kasımpaşa-Galatasaray, Demir Grup Sivasspor-Göztepe, GZT Giresunspor-Trabzonspor, Altay-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/Sivas/19.15/Giresun/İzmir/21.45)
5- TFF 1. Lig'in 3. haftası Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Gençlerbirliği-Manisa, Denizlispor-MKE Ankaragücü, İstanbulspor-Altınordu müsabakalarıyla sonlanacak.
(Erzurum/Ankara/19.15/Denizli/İstanbul/21.45)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.