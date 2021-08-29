Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.
Havanın parçalı bulutlu olacağı bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis öngörülüyor.
Rüzgarın, batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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