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Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Ali Ebubekir Tokcan   | 29.08.2021
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.

Havanın parçalı bulutlu olacağı bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Rüzgarın, batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.






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