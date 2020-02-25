Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak.
- Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşmelerinin ardından, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na başkanlık edecek.
- Anlaşmaların imza törenine iştirak edecek Erdoğan ve Aliyev, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
2- CHP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da Kızılcahamam Eliz Hotel'de yapılacak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Eğitim Programının kapanış törenine katılacak.
4- TBMM'den
- Genel Kurulda, ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifi görüşülmeye başlanacak.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.
5- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'da çığ altında kalan Mehmetcan Daşdemir'in ailesini ve Hakkari Valiliğini ziyaret edecek, tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.
6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
7- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
8- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.
9- Van'ın Başkale ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
10- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.
11- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
12- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenecek "Antidemokratik Girişimler, 28 Şubat ve 15 Temmuz Programı"na katılacak.
13- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
14- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Chelsea-Bayern Münih, Napoli-Barcelona karşı karşıya gelecek.
15- TFF 1. Lig'de 24. hafta Hatayspor-Osmanlıspor, Ekol Göz Menemenspor-Adana Demirspor, Fatih Karagümrük-Eskişehirspor maçlarıyla başlayacak.
16- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. haftanın son maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare, Ankara Spor Salonu'nda Beşiktaş TRC İnşaat'ı konuk edecek.
17- Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Spor Toto, Çekya temsilcisi Cez Karlovarsko'yu konuk edecek.
18- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftası Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.