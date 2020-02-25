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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

25.02.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak.

- Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşmelerinin ardından, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na başkanlık edecek.

- Anlaşmaların imza törenine iştirak edecek Erdoğan ve Aliyev, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

2- CHP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da Kızılcahamam Eliz Hotel'de yapılacak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Eğitim Programının kapanış törenine katılacak.

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifi görüşülmeye başlanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

5- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'da çığ altında kalan Mehmetcan Daşdemir'in ailesini ve Hakkari Valiliğini ziyaret edecek, tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.

6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

7- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

8- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- Van'ın Başkale ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

11- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

12- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenecek "Antidemokratik Girişimler, 28 Şubat ve 15 Temmuz Programı"na katılacak. 

13- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

14- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Chelsea-Bayern Münih, Napoli-Barcelona karşı karşıya gelecek.

15- TFF 1. Lig'de 24. hafta Hatayspor-Osmanlıspor, Ekol Göz Menemenspor-Adana Demirspor, Fatih Karagümrük-Eskişehirspor maçlarıyla başlayacak.

16- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. haftanın son maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare, Ankara Spor Salonu'nda Beşiktaş TRC İnşaat'ı konuk edecek.

17- Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Spor Toto, Çekya temsilcisi Cez Karlovarsko'yu konuk edecek.

18- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftası Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

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