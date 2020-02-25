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Adana'da 500 polisle şafakta uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 40 şüpheliyi yakalamak için 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyon başlatıldı.

Ömer Yıldız   | 25.02.2020
Adana'da 500 polisle şafakta uyuşturucu operasyonu Fotoğraf: Ömer Yıldız /AA

Adana

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen şüpheliler ve bu kişilere ait 41 adrese 500 polisle şafak operasyonu düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerine, kapıları koç başıyla kırarak girdi. 

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, evlerde narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Bazı şüpheliler gözaltına alındı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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