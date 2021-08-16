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Türkiye, Nijerya'da konvoya düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da hac ibadetinden dönenlerin bulunduğu konvoya yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 16.08.2021
Türkiye, Nijerya'da konvoya düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın Plateau eyaletinde, 14 Ağustos'ta hac ibadetlerinden dönenlerin olduğu konvoya düzenlenen saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiğinin ve birçok kişinin yaralandığının derin bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Plateau eyaletinde 14 Ağustos'ta yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

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