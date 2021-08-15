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Bozkurt'un köylerinde sel felaketinin izleri ortaya çıktı

Yağmur sularının hızlı şekilde yamaçlardan akması sonucu köylerde toprak kaymaları yaşandığı, ağaçların yerlerinden söküldüğü ve yollarda göçükler oluştuğu görüldü.

Sefa Şahin   | 15.08.2021
Bozkurt'un köylerinde sel felaketinin izleri ortaya çıktı Fotoğraf: Mehmet Kaman / AA

Kastamonu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonucu köylerdeki tahribat da ortaya çıkıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketine yol açan şiddetli yağış köylerde de hasara yol açtı.

Yağmur sularının hızlı şekilde yamaçlardan akması sonucu köylerde toprak kaymaları yaşandığı, ağaçların yerlerinden söküldüğü ve yollarda göçükler oluştuğu görüldü.

Bozkurt ilçesine bağlı Günvakti köyünde yaşayan İlyas Çankar, AA muhabirine, evine geldiği sırada selin yaşandığını ve evinin üst tarafındaki yolda yere yatırdığı ağaçla yukarıdan gelen suyun yönünü değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Yola koyduğu ağaç sayesinde evinin su altında kalmadığını ifade eden Çankar, "Bu seli veya yağmuru kelimelerle anlatmak mümkün değil. Ben 54 yaşındayım böyle bir yağmur görmedim." dedi.

Çankar, bazı tarlaların ve ağaçların zarar gördüğünü ancak zarar tespit çalışmalarının henüz yapılmadığını belirterek, "Yağışla, aşağıdan yukarıya kadar beş dere, ileride de on beş dere olduğunu hesap edersek yirmi dere oluştu. Bunun en az yirmi de karşısı var. Burası zaten bir vadi. Bu vadiden suyun bir anda aşağı düşmesi kasabayı (Bozkurt ilçesi) yok etmesine mal oluyor." ifadesini kullandı.

"Evin yukarısında yol göçtü"

Köy sakinlerinden Yıldız Yurdakul ise yağmurun hızlanmasının ardından evinin önündeki yoldan çamur aktığını ve ağaçlardan kopan dalların geçtiğini gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Olayın bu kadar büyük olduğunu tahmin edemedik. Yine de kapının önündeki su biraz azalınca aşağı indik. Bu arada evin yukarısındaki yol göçtü. Tabii buradan bütün toprak yollara gitti. Bu yolun başındaki bir rögar kapağı var, orası tıkanmış kayalarla. Su gidemediği için kayanın üstünden gitti sular. Orası küçük bir şelaleye dönüştü diyebilirim. Burada akrabamızın evi var. O da suya kapılacak diye köylüler endişe etti. O yağmurda yola taş toplayıp koydular, o şekilde suyun yolunu değiştirdik. Çok beklemediğimiz, hayatımda hiç görmediğim bir olaydı."

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