Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısı İran'da yapıldı
Türkiye-İran 97. Alt Güvenlik Komite Toplantısı, iki ülkenin heyetlerinin katılımıyla İran'ın Maku şehrinde gerçekleştirildi.
Iğdır
Maku Fermandarı Ramin Movahhedi başkanlığında düzenlenen toplantıya, Iğdır Valisi Ercan Turan ve Ağrı Valisi Mustafa Koç ile yetkililer katıldı.
İran'ın Maku Fermandarlığında düzenlenen toplantıda iki ülke arasındaki sınır güvenliği konuları görüşüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.