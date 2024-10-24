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Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısı İran'da yapıldı

Türkiye-İran 97. Alt Güvenlik Komite Toplantısı, iki ülkenin heyetlerinin katılımıyla İran'ın Maku şehrinde gerçekleştirildi.

Hüseyin Yıldız  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısı İran'da yapıldı

Iğdır

Maku Fermandarı Ramin Movahhedi başkanlığında düzenlenen toplantıya, Iğdır Valisi Ercan Turan ve Ağrı Valisi Mustafa Koç ile yetkililer katıldı.

İran'ın Maku Fermandarlığında düzenlenen toplantıda iki ülke arasındaki sınır güvenliği konuları görüşüldü.

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