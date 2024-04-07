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Türk Kızılaydan Erbil'de mülteci kampındaki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Türk Kızılay, ramazan yardımları kapsamında Irak'ın Erbil kentindeki Baherka Mülteci Kampı'ndaki ihtiyaç sahibi 850 aileye gıda yardımında bulundu.

Bekir Aydoğan  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Türk Kızılaydan Erbil'de mülteci kampındaki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - AA

Erbil

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkan Vekili Eray Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ tarafından yerinden edilmiş ve Baherka kampında kalan Musul ve Telaferli ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarının devam ettiği söyledi.

Ramazan ayı yardım faaliyetleri kapsamında, kamptaki 850 aileye gıda kolisi dağıttıklarını belirten Akkaya, bu kolilerin içinde 5 kişilik bir ailenin 15 günlük ihtiyacını karşılayabilecek malzemeler yer aldığını kaydetti.

Akkaya, Türk Kızılayı olarak bölgedeki ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Türk Kızılay, ramazan boyunca Irak'ta 5 bin aileye gıda yardımlarının süreceğini açıklamıştı.

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