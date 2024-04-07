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Van'da askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker yaralandı.

Nevzat Umut Uzel, Zafer Tayfur  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Van'da askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker yaralandı Fotoğraf: Emre Ilıkan - AA

Van

Van-Hakkari kara yolunun 55. kilometresindeki Hoşap Mahallesi mevkisinde görevden dönen askerlerin bulunduğu araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan asker ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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