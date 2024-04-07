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Bursa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı

Bursa'da çocuğuyla sokakta yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması nedeniyle yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Fatih Çapkın  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Bursa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı

Bursa

Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi Işıklı Sokak'ta oğluyla yürüyen Mesut Karagözoğlu'na çevredeki sahipsiz köpekler saldırdı.

Aracıyla geçerken Karagözoğlu'nun çok sayıda köpeğin arasında kaldığını gören arkadaşı, korna çalarak bu hayvanların uzaklaşmasını sağladı.

Çenesi kırılan, başı ve ellerinden yaralanan Karagözoğlu, çevredeki bir hastanede tedaviye alındı.

Karagözoğlu'nun kulağına çok sayıda dikiş atıldığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Köpeklerin Mesut Karagözoğlu'na saldırması ve yoldan aracıyla geçen arkadaşının korna çalarak onu kurtarması çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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