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Türk F-16'ları Romanya'da selamlama uçuşu yaptı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 uçaklarının, Bükreş'te selamlama uçuşu yaptığı bildirildi.

Ahmet Sertan Usul  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Türk F-16'ları Romanya'da selamlama uçuşu yaptı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 4 adet F-16 uçağı, Romanya Bükreş'te 1 Aralık Romanya Büyük Birleşme Günü Töreni'ne havadan iştirak ederek selamlama uçuşu gerçekleştirdi." bilgisi verildi.

Paylaşımda, Türk savaş uçaklarının selamlama uçuşu yaptığı görüntüler de yer aldı.

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