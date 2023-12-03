Türk F-16'ları Romanya'da selamlama uçuşu yaptı
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 uçaklarının, Bükreş'te selamlama uçuşu yaptığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 4 adet F-16 uçağı, Romanya Bükreş'te 1 Aralık Romanya Büyük Birleşme Günü Töreni'ne havadan iştirak ederek selamlama uçuşu gerçekleştirdi." bilgisi verildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 4 adet F-16 uçağı, Bükreş/ Romanya’da 1 Aralık Romanya Büyük Birleşme Günü Töreni’ne havadan iştirak ederek selamlama uçuşu gerçekleştirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/DMhj4rcL97— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 3, 2023
Paylaşımda, Türk savaş uçaklarının selamlama uçuşu yaptığı görüntüler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.