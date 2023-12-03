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Akçakoca'da sahil ve parklarda hafta sonu yoğunluk oluştu

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da, hafta sonunda sahil kenarı ve parklarda yoğunluk yaşandı.

Soner Şen  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Akçakoca'da sahil ve parklarda hafta sonu yoğunluk oluştu

Düzce

İki metropol şehir Ankara ve İstanbul'un ortasında bulunan, 38 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca, hafta sonu çevre il ve ilçelerden gelen tatilcileri ağırladı.

Güzel havayı fırsat bilenler, yeşil ve mavinin buluştuğu ilçenin sahil bandında yürüyüş yaptı, park, çay bahçesi ve kafelerde vakit geçirdi.

Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, AA muhabirine, ilçenin her mevsim ziyaretçi akınına uğradığını belirterek, "Misafirlerimiz ailecek sahil kenarlarında oturuyorlar. Turizm alanında yaptığımız çalışmalar neticesini almış durumda. Güzel anlayış çerçevesinde bu turizm hareketliliğini katlayacağız. Katamaran gezi teknemiz de herkesin ilgi odağı oldu, önünde fotoğraf çektiriyorlar." dedi.

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