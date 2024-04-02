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Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli’nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sidar Can Eren  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Ali Boğazı bölgesinde terör örgütlerine yönelik "Şehit Savcı Murat Uzun 2024-14 Operasyonu" düzenledi.

Arazide arama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 mağara tespit etti.

Mağaralardaki aramalarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, delil niteliğindeki malzemelere el koyup mağaraları kullanılamaz hale getirdi.

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