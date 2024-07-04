Dolar
32.57
Euro
35.17
Altın
2,357.27
ETH/USDT
3,185.40
BTC/USDT
58,206.00
BIST 100
10,727.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi Kastamonu’da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
logo
Gündem

İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Güngör  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Izmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, aranan ve yakalanmamak için hücre evlerinde kaldıkları tespit edilen, aralarında eski öğretmen ve askeri personel, ByLock kullanıcısı ile örgüt evi yer temincisinin de olduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de Hal Kayıt Sistemi'ne bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi
e-Devlet üzerinden 234 bin 588 kişi engelli kimlik kartı sahibi oldu
Kastamonu'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor
Balıkesir'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İZBAN 1 milyar yolcu sayısını aştı

Marmara'nın güneybatısı, Manisa ve İzmir çevreleri için sağanak uyarısı

"Tosca" operası, Efes Opera ve Bale Festivali'nde sahnelenecek

"Tosca" operası, Efes Opera ve Bale Festivali'nde sahnelenecek
Müzisyen kalaycı, ailesiyle köy köy gezerek ata mesleğini yaşatıyor

Müzisyen kalaycı, ailesiyle köy köy gezerek ata mesleğini yaşatıyor
Göçmen kaçakçılarına yönelik "Kalkan-25" operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı

Göçmen kaçakçılarına yönelik "Kalkan-25" operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet