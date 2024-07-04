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FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-20" operasyonlarında 29 ilde 108 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20" operasyonlarında 108 zanlının gözaltına alındığını duyurdu.

Muhammed Nuri Erdoğan, Berfin Kıraç  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-20" operasyonlarında 29 ilde 108 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20" operasyonlarında 108 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Operasyonların detayları

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesindeki çalışmalar sonucu Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak'ta operasyonlar düzenlendi.

Şüphelilerin, örgütün sözde "emniyet mahrem", "askeri mahrem" ve "güncel" yapılanmaları içerisinde faaliyette bulundukları belirlendi.

Örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları saptanan zanlıların, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-20" operasyonunun İstanbul ayağında 21 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20" operasyonunun İstanbul ayağında 21 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bugün duyurduğu "Kıskaç-20" operasyonu kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları HTS ve ankesör kayıtlarıyla tespit edilen şüphelilere yönelik 28 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 15 bin 500 avro, 610 dolar ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20" operasyonlarında 108 zanlının gözaltına alındığını duyurmuştu.

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