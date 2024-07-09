İstanbul'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
PKK/KCK terör örgütünün sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da belirlenen 8 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde, şüphelilere ait dijital materyaller ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
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