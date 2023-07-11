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Tunceli'de askeri helikopter, kalp krizi geçiren kadın için havalandı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kalp krizi geçiren kadın, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Sidar Can Eren  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Tunceli'de askeri helikopter, kalp krizi geçiren kadın için havalandı

Tunceli

İlçede yaşayan 57 yaşındaki Nurten Ersiz'in aniden fenalaştığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine sağlık ekipleri, Ersiz'i ambulansla evinden alarak Çemişgezek İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Ersiz için İl Jandarma Komutanlığından helikopter talep edildi.

Gerekli hazırlıkların ardından askeri helikopter, içindeki personelle il merkezinden havalanarak Çemişgezek'e intikal etti.

Ekiplerin desteğiyle helikoptere bindirilen Ersiz, getirildiği Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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