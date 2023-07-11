Dolar
26.11
Euro
28.73
Altın
1,931.61
ETH/USDT
1,870.40
BTC/USDT
30,458.00
BIST 100
6,362.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Zonguldak'ta selin ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle zarar gören ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yapılıyor. Beycuma beldesinde 3 bina için yıkım kararı alındı.

Gökhan Yılmaz  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Zonguldak'ta selin ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

İki gün önce etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinin bulunduğu Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi ile Beycuma beldesinde iş yeri sahipleri, vatandaşlar ve çalışanlar temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kullanılmaz hala gelen bazı araçların kaldırılma çalışmasının devam ettiği mahallede, belediye ekipleri vatandaşlara su dağıtıyor.

Zonguldak-Ankara kara yolu Örmeci mevkisinde çökme meydana gelen yolda ekipler, onarım işlemlerine devam ediyor.

Beycuma beldesinde de sel nedeniyle yıkılan bir binanın enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Ekipler ayrıca beldede hasar tespiti gerçekleştiriyor.

AFAD gönüllüleri de vatandaşlara, zarar gören eşyalarını evlerinden çıkartmalarına ve temizliklerine destek veriyor.

Jandarma riskli yerlerde güvenlik önlemi alırken, temizlik çalışmalarına yardım için İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) bölgede hazır bulunduruldu.

Bu arada selin ardından ağır hasar alan 3 bina için yıkım kararı verildi.

"Beycuma tarihinde görülmemiş seldi"

Beycuma Belediye Başkanı Vural Kundakçıoğlu, gazetecilere, sağanak öncesi yaptıkları anonslarla bölgeyi tahliye ettikleri söyledi.

İlk seli hafif atlattıklarını, 15 iş yerinin su altında kaldığını belirten Kundakçıoğlu, şunları kaydetti:

"Ama öğlen ikinci büyük sel oldu. Beycuma tarihinde görülmemiş seldi. Bu en büyüğü oldu. Metrekareye 201 kilo yağmur düştü. Ağır atlattık. İlk zamanlar felaketin boyutunu açıkçası çok anlayamamıştık ama ikinci günden sonra büyüklüğü ortaya çıktı. Birçok esnafımız mağdur oldu. Belediye olarak bunun altından kalkarız ama esnafımız gerçekten mağdur oldu."

Kundakçıoğlu, zarar gören binalar hakkında bilgi vererek, "Yıkılan boş binamız var, zaten boşaltmıştık, yıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğinden bugün gelip tespit ettiler. 3 binaya yıkım kararı alındı. Biri belediyemize ait binaydı. İkisi de dere yatağında olan. İncelemeler devam edecek. Dere kenarındaki binaların durumunun ne olduğunun tam tespit edemedik çünkü çamur altında. Temizlendikten sonra onlara da bakılacak." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
Tunceli'de askeri helikopter, kalp krizi geçiren kadın için havalandı
Zonguldak'ta selin ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor
Düzce'deki selde evlerin yıkıldığı köyde erken tahliyeler sayesinde can kaybı yaşanmadı
Melen Çayı'ndaki taşkınlar Kocaali ve Akçakoca ilçelerinde hasara neden oldu

Benzer haberler

Karabük'te selden zarar gören Şeker Kanyonu havadan görüntülendi

Karabük'te selden zarar gören Şeker Kanyonu havadan görüntülendi

Zonguldak'ta selin ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor

Düzce'deki selde evlerin yıkıldığı köyde erken tahliyeler sayesinde can kaybı yaşanmadı

Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle taşan dere, fındık bahçelerine zarar verdi

Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle taşan dere, fındık bahçelerine zarar verdi
Bartın'da selin ardından hasar tespit çalışması yapılıyor

Bartın'da selin ardından hasar tespit çalışması yapılıyor
Hasanlar Barajı'nda su hacmi yağışların sona ermesiyle düşüyor

Hasanlar Barajı'nda su hacmi yağışların sona ermesiyle düşüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet