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Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Eren Bozkurt, Fatih Azgın  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü Fotoğraf: Fatih Azgın/AA

Adana

Çürüklü Mahallesi Batmanlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 15 arazöz sevk edildi.

Yangına müdahale sırasında yaralanan bir orman işçisi hastaneye kaldırıldı.

Alevlerin sıçradığı bir evde çıkan yangın söndürüldü. Evi kullanılamaz hale gelen Durdu Karakılçık gözyaşı döktü.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alarak söndürdü.

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