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Karabük'te selden zarar gören Şeker Kanyonu havadan görüntülendi

Selden zarar gören Karabük'ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu dronla görüntülendi.

Orhan Kuzu  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Karabük'te selden zarar gören Şeker Kanyonu havadan görüntülendi Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

İlçede hafta sonunda etkili olan şiddetli sağanak, sahip olduğu yaban hayatı ve bitki çeşitliliğiyle acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri ilan edilen Yenice ormanlarının içinde yer alan Şeker Kanyonu'nu da etkiledi.

Bölgedeki tahribat suların çekilmesiyle ortaya çıktı.

Kanyon içerisinde yer alan İncebacaklar köy yolunun 30 metrelik kısmında yaşanan çökme ve kanyon içerisinde sel sularının yoğun olduğu alanda 15 metreyi bulan çökmeler dronla görüntülendi.

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