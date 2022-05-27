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TÜBİTAK 612 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 612 proje personeli istihdam edecek.

Zeynep Çetinkaya   | 27.05.2022
TÜBİTAK 612 personel alacak

Ankara

TÜBİTAK'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinde (ULAKBİM) görev yapmak üzere 84 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), SAGE, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ve ULAKBİM'de Ankara, Konya ve Gebze'de görev yapmak üzere 413 proje personeli (araştırmacı) istihdam edilecek.

BİLGEM, SAGE ve RUTE'de Ankara ve Gebze'de görev yapmak üzere 15 proje personeli (teknik ve destek personeli) işe alınacak.

BİLGEM, SAGE, RUTE ve UME'de Ankara ve Gebze'de görevlendirilmek üzere 67 proje personeli (Ar-Ge teknisyeni) istihdam edilecek.

Ayrıca SAGE'de Ankara'da görev yapmak üzere 33 proje personeli (usta) da alınacak.

Başvurular 17 Haziran'a kadar gerçekleştirilebilecek.

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