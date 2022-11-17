Dolar
18.61
Euro
19.22
Altın
1,760.43
ETH/USDT
1,192.50
BTC/USDT
16,580.00
BIST 100
4,507.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Trakya'da sağanak etkili oldu

Meteoroloji'nin "sarı" ikazı verdiği Trakya'da zaman zaman etkisini artıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Özgün Tiran   | 17.11.2022
Trakya'da sağanak etkili oldu

Kırklareli

Kırklareli'nde öğle saatlerinde başlayan yağıştan kimi vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da başlarına poşet geçirerek ve iş yerlerinin tentelerinin altına geçerek korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

Emniyet ekipleri sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su birikintisi olan caddelerdeki su kanallarını temizledi. Sıcaklığın 19 derece olduğu kentte yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Sağanak geçişleri zaman zaman Edirne çevresinde de etkili oldu.

Hava sıcaklığının 16, nem oranının yüzde 80 olduğu kentte cumartesi günü yerini parçalı bulutlu havaya bırakması beklenen yağışın, pazar gününden itibaren gelecek hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanığa 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
İstanbul Valisi Yerlikaya: Terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Yunanistan'da vefat eden Türk işçi, 40 gün sonra memleketi Balıkesir'de defnedildi
Ordu'da köpeklerden kaçarken aracın çarpması sonucu ölen işçinin cenazesi defnedildi

Benzer haberler

Trakya'da sağanak etkili oldu

Trakya'da sağanak etkili oldu

Doğu Akdeniz ve kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

İstanbul ile Tekirdağ'ın doğusunda sağanak bekleniyor

Bodrum'da sağanak etkili oldu

Bodrum'da sağanak etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet