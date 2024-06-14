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Trakya'da gök gürültülü sağanak uyarısı

Esra Ağaçyetiştiren  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Trakya'da gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Trakya'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, yerel dolu yağışı ve hortum riski ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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