Dolar
32.27
Euro
34.92
Altın
2,192.56
ETH/USDT
3,535.20
BTC/USDT
69,777.00
BIST 100
8,816.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman’da düzenlenen mitingde konuşuyor. Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’e verilen arada, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Ümraniye’de düzenlenen mitingde konuşuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen mitingde konuşuyor.
logo
Gündem

Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçi öldü

Trabzon'un Hayrat ilçesinde göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti.

İzzet Keleş, Hakan Burak Altunöz  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçi öldü Fotoğraf: Mustafa Yaşar / AA

Trabzon

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, AA muhabirine, bölgede çalışan 3 işçinin toprak altında kaldığını belirterek, "Maalesef ekipler işçilerimizden 2'sinin cansız bedenine ulaştı. Diğer işçimizin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor." dedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise Balaban Mahallesi'nde su hattında çalışma gerçekleştirildiği sırada meydana gelen heyelan neticesinde 3 işçinin toprak altında kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Olay yerinde yürütülen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde işçilerin cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Vefat eden 3 işçimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ekiplerin toprak altından çıkarttığı Mehmet Mahmut Allahverdi, İbrahim Keskin ve Dinçer Uzunosmanoğlu'nun cesedi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı
Emine Erdoğan'dan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kutlama mesajı
Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan kara yolunda çalışmalar devam ediyor
73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubundan yerel seçimlere ilişkin açıklama
Düzce'de refüje çarpan yolcu otobüsündeki 17 kişi yaralandı

Benzer haberler

Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçi öldü

Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçi öldü

Trabzon'da üretilen 200 bin tabanca 60 ülkeye ihraç edildi

Trabzon'un 2 aylık ihracatı 211,8 milyon dolar oldu

İlçenin ilk fotoğrafçısı babasından yadigar makinelerle 44 yıldır mesleği sürdürüyor

İlçenin ilk fotoğrafçısı babasından yadigar makinelerle 44 yıldır mesleği sürdürüyor

Doğu Karadeniz'in yapı ve inşaat sektöründeki yeni hedefi Türk Cumhuriyetleri

Doğu Karadeniz'in yapı ve inşaat sektöründeki yeni hedefi Türk Cumhuriyetleri
Rize, Trabzon ve Artvin'in yüksek kesimleri ilkbaharda beyaza büründü

Rize, Trabzon ve Artvin'in yüksek kesimleri ilkbaharda beyaza büründü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet