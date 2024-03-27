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Kocaeli'de Kule Deresi'ndeki renk değişimine ilişkin inceleme başlatıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden geçen Kule Deresi'nde yaşanan renk değişimine ilişkin inceleme başlatıldı.

Şahin Oktay  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Kocaeli'de Kule Deresi'ndeki renk değişimine ilişkin inceleme başlatıldı

Kocaeli

Dumlupınar Mahallesi'nde derenin siyah renkte akmaya başladığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, derede incelemede bulundu.

Ekipler, incelenmek üzere sudan numune aldı.

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