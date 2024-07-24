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Trabzon-Kocaeli direkt uçuşları 9 Ağustos'ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 9 Ağustos'ta Trabzon ile Kocaeli arasında direkt uçuşların başlayacağını belirterek, "Şehirlerarası otobüslerle yaklaşık 14 saat süren 995 kilometrelik mesafeyi 1,5 saate indiriyoruz." ifadesini kullandı.

Mustafa Çalkaya  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Trabzon-Kocaeli direkt uçuşları 9 Ağustos'ta başlıyor

Ankara

Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Pegasus Havayollarınca 9 Ağustos- 20 Eylül tarihlerinde cuma günleri düzenlenecek uçuşların ilk etapta 7 hafta süreyle planlandığına işaret etti.

Bakan Uraloğlu, "Trabzon'dan 06.00'da kalkacak uçak Kocaeli'ye 1 saat 50 dakika sonra ulaşacak. Kocaeli'den hareket edecek uçak da sabah saat 08.25'te kalkış yapacak ve yolcular sadece 1 saat 30 dakika içerisinde, 09.55'te, Trabzon'a varmış olacaklar. Şehirlerarası otobüslerle yaklaşık 14 saat süren 995 kilometrelik mesafeyi bir buçuk saate indiriyoruz." bilgisini paylaştı.

"İki şehrin ekonomilerine katkı sağlayacak"

Uraloğlu, Trabzon Havalimanı ile Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı arasında yapılacak uçuşların, özellikle bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin doğusuyla batısını yakınlaştırmaya devam ediyoruz. Trabzon ve Kocaeli'yi kapı komşusu yaptığımız bu uygulamayla hem iki şehrin hem de çevre illerin nüfus hareketliliğinin esnekleşmesini sağlayarak ekonomilerine ve turizm potansiyellerine önemli katkılar sağlamış olacağız. Yeni uçuşlarla, yolculara hızlı ve konforlu seyahat deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz. Seferlerin, başlangıç tarihinden itibaren yolcu talebine göre uçuş sayıları ve saatleri artırılabilecek."

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