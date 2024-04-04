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THY'den yurt içi uçuşlarda avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda 799 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

Gökhan Yılmaz  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
THY'den yurt içi uçuşlarda avantajlı bilet kampanyası

Istanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 80 bin koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 1 Ekim-30 Kasım'da İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı seferlerde her şey dahil tek yön 799 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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