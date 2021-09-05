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Gündem, Koronavirüs

THY'den yolculara PCR testi hatırlatması

Türk Hava Yolları (THY), yarından itibaren iç hat uçuşlarında, aşı yaptırmamış veya 180 gün içerisinde koronavirüs hastalığı geçirmemiş yolculardan PCR testi isteneceğini hatırlattı.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 05.09.2021
THY'den yolculara PCR testi hatırlatması

İstanbul

Türk Hava Yolları'nın (THY) Twitter hesabından yapılan duyuruda, resmi otoritelerce alınan ve yarın itibarıyla geçerli olacak karar neticesinde, iç hat seferlerine, aşı yaptırmamış veya 180 gün içerisinde koronavirüs hastalığı geçirmemiş yolculardan PCR testi isteneceği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PCR testi yaptıramayacak ve 20 Ağustos 2021 tarihi öncesinde biletleme yapmış olan yolcularımız, ücretsiz değişiklik hakkından faydalanabilecektir. Bilet değişiklik işlemleri, Türk Hava Yolları satış ofisleri, biletin satın alındığı acenteler ve Türk Hava Yolları çağrı merkezi tarafından yapılabilecektir."

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