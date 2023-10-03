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THY'den 599 liraya iç hatlarda indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), bugün ve yarın alınan biletlerle yurt içinde 599 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak.

Kenan Irtak  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
THY'den 599 liraya iç hatlarda indirimli bilet kampanyası

İstanbul

THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, kampanya kapsamında bilet fiyatları "EcoFly" ücret sınıfında 599, "ExtraFly" sınıfında 849, "PrimeFly" sınıfında ise 899 lira olarak belirlendi.

Yolcular, bugün ve yarın alınacak indirimli biletlerle 6 Şubat-4 Nisan 2024 tarihleri arasında yurt içinde seyahat edebilecek.

Kampanya THY'nin İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt ve ekonomi kabin uçuşlarında geçerli olacak.

KKTC Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşların dahil edilmediği kampanya kapsamındaki biletler sadece THY tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşları, THY'nin kod paylaşımı yaptığı seferleri ve AnadoluJet uçuşlarını kapsamayan kampanya için 98 bin 290 koltuk ayrıldı.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/kampanyalar/yurtici-ucak-bileti-kampanyasi/" internet adresinden ulaşılabilir.

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