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THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuşları durdurma kararını uzattı

Gökhan Yılmaz   | 09.03.2022
THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuşları durdurma kararını uzattı

Istanbul

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "23 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." bilgisine yer verildi.

Rusya'nın Soçi şehrinden karşılıklı olarak yapılan seferler de 11 Mart'a kadar iptal edildi.

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