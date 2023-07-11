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Dünya

Biden, NATO Zirvesi kapsamında Zelenskiy ile bir araya gelecek

ABD Başkanı Joe Biden, bugün başlayacak NATO Zirvesi kapsamında, yarın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek.

Tuğçenur Akgün  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Biden, NATO Zirvesi kapsamında Zelenskiy ile bir araya gelecek

New York

ABD basınına konuşan Amerikalı yetkililer, Biden'ın, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında, yarın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geleceğini bildirdi.

Zirvenin önemli gündem maddelerinden birinin, Rusya-Ukrayna Savaşı olması bekleniyor.

Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin değerlendirilmesi için önce Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bitmesi gerektiğini söylemişti.

Vilnius'taki zirve, yarın sona erecek.

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