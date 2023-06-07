Dolar
23.09
Euro
24.75
Altın
1,962.30
ETH/USDT
1,859.30
BTC/USDT
26,629.00
BIST 100
5,564.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulunda yemin törenleri gerçekleştiriliyor
logo
Gündem

THY Teknik AŞ, operasyonlarıyla çevreyi korumaya devam ediyor

Dünyanın önde gelen uçak ve komponent bakım şirketi THY Teknik AŞ, şirket bünyesinde çevreci faaliyetleri hayata geçirerek operasyonlarını sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

Kenan Irtak  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
THY Teknik AŞ, operasyonlarıyla çevreyi korumaya devam ediyor

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 10 bin kişilik çalışanıyla şirket, karbon ayak izini azaltmak ve yerel toplulukları desteklemek amacıyla 2022 yılında birçok geri dönüşüm faaliyetine imza attı.

İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tesislerinde kurduğu atık toplama noktaları sayesinde 19 bin 820 kilogram elektronik atığın geri dönüşümünü sağlayan şirket, elde ettiği bu kazanım sonucunda Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Türkiye Maarif Vakfı'nın "teknoloji sınıfı" kampanyasına bağışta bulundu.

Yeşil bina ve sürdürülebilirlik standartlarına uygunluğu tescillenen İstanbul Havalimanı üs bakım hangarlarındaki yağmur suyu toplama sistemleri sayesinde günlük kullanım suyu elde eden şirket, 2022 yılında tehlikeli atıkları geri dönüştürerek 67 futbol sahası büyüklüğünde bir toprak alanın kirlenmesine engel oldu.

Şirket, kağıt geri dönüşümü ile de yaklaşık 4 bin ağacın kesilmesini önledi. Plastik atık geri dönüşümü ile yeni plastik üretimi için kullanılacak 3 bin 568 varil petrol israfının önüne geçen şirket, aynı zamanda 22 bin 755 adet bisiklet üretilebilecek kadar metali geri dönüşüme kazandırdı.

"Dünyamızın doğal güzelliklerini de korumaya odaklanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, çevreyi korumaya önem verdiklerini belirterek, "Küresel havacılığın en önemli bakım-onarım aktörlerinden birisi olarak yalnızca uçakları ve komponentlerini değil, dünyamızın doğal güzelliklerini de korumaya odaklanıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımız ile ortak bir bilinçle gerçekleştirdiğimiz çevreci operasyonlarımız sayesinde 2022 yılında önemli bir kazanım elde ettik. Gelecekte benzer çalışmalarımızı artırarak daha yaşanılır bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplumda yaşayan herkes için değer üretmeyi amaçlayan ve gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için sürdürülebilir büyüme stratejileri benimseyen THY Teknik AŞ, çalışanlarına verdiği çevre bilinci eğitimlerini sürekli hale getirerek, şirket içerisinde çevre farkındalığı ve bilinci oluşturmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 75. sayısını yayımladı
Bakan Özhaseki: Önceliğimiz elbette afet bölgesindeki çalışmalar
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde selin etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar sürüyor
Gaziantep'in Nizip ilçesinde deprem konutları yükseliyor
Sağanak sonrası su kesintisi yaşanan Sinop'ta vatandaşlara tankerle su dağıtılıyor

Benzer haberler

THY Teknik AŞ, operasyonlarıyla çevreyi korumaya devam ediyor

THY Teknik AŞ, operasyonlarıyla çevreyi korumaya devam ediyor

Öğrenciler "Sıfır Atık Ekspresi" ve lego tesisle geri dönüşüm bilincini öğreniyor

THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat: "Hedefimiz, 2033 yılında ülkeye 50 milyar dolar gelir katkısı sağlamak"

Akademisyen ve öğrenciler Ağrı Dağı Milli Parkı'nda temizlik yaptı

Akademisyen ve öğrenciler Ağrı Dağı Milli Parkı'nda temizlik yaptı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki oldu
Yılda sadece 15 gün açan endemik Siirt adaçayı korunuyor

Yılda sadece 15 gün açan endemik Siirt adaçayı korunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet