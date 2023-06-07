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Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu üzerinde 10 tabancayla yakalandı.

Rauf Maltaş  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Üzerinde 10 tabanca ve 10 şarjör ele geçirilen terörist hakkında adli işlem başlatıldı.


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