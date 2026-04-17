THY, Halep seferlerini 22 Nisan'da yeniden başlatacak Türk Hava Yollarının (THY), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle durdurduğu Halep seferlerini, 22 Nisan'da yeniden başlatacağı bildirildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından hava sahaları sivil uçuşlara kapatılan, aralarında Suriye'nin de bulunduğu Orta Doğu'daki bazı ülkeler, hava sahalarını yeniden açtı.

Bunun üzerine THY, Suriye'nin Halep şehrine 22 Nisan'da yeniden uçuş başlatma kararı aldı.

Şirketin resmi internet sitesinde Halep uçuşları için bilet satışına başlandığı görüldü.

İlk uçuş, 22 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan saat 07.40'ta yapılacak.