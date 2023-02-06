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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Malatya’dan yayındayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezde açıklamalarda bulunuyor Depremden etkilenen Osmaniye'de, Esenevler Mahallesi'nde yıkılan 10 katlı bina havadan görüntülendi
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THY deprem bölgesine ek seferler düzenleyecek

Türk Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi için ek seferler hazırlandığını bildirdi.

Şükrü Gündüz   | 06.02.2023
THY deprem bölgesine ek seferler düzenleyecek

İstanbul

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi ve sevdikleriyle buluşmak isteyen vatandaşlar için ek seferler hazırladıklarını belirtti.

Üstün, "Depremden etkilenen bölgelere uçuşları olan misafirlerimiz için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Üstün, "Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Türk Hava Yolları olarak yaraların sarılmasında tüm gücümüzle milletimizin yanındayız. Birlik içerisinde, en kısa sürede iyileşeceğiz." açıklamasını yaptı.

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