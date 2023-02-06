Dolar
18.83
Euro
20.32
Altın
1,875.85
ETH/USDT
1,626.10
BTC/USDT
22,787.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Malatya’dan yayındayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezde açıklamalarda bulunuyor Depremden etkilenen Osmaniye'de, Esenevler Mahallesi'nde yıkılan 10 katlı bina havadan görüntülendi
logo
Gündem

Gaziantep Valisi Davut Gül: Kent genelinde 531 göçük var

Gaziantep Valisi Davut Gül, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu." dedi.

Kerem Kocalar   | 06.02.2023
Gaziantep Valisi Davut Gül: Kent genelinde 531 göçük var Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu söyledi.

Arama kurtarma ve yardım çalışmalarının devam ettiğini belirten Gül, "İlk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu. Önümüzdeki saatlerde daha net bilgiler paylaşılacaktır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen illerin valileriyle görüşerek bilgi aldı
TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası deprem nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Gaziantep, Malatya ve Kilis'te yıkılan binaların enkazından 9 kişi kurtarıldı
Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri'nden deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı
BOTAŞ depremden etkilenen il ve ilçelere gaz akışının durdurulduğunu bildirdi

Benzer haberler

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası deprem nedeniyle ulaşıma kapatıldı

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası deprem nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Gaziantep, Malatya ve Kilis'te yıkılan binaların enkazından 9 kişi kurtarıldı

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri'nden deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı

BOTAŞ depremden etkilenen il ve ilçelere gaz akışının durdurulduğunu bildirdi

BOTAŞ depremden etkilenen il ve ilçelere gaz akışının durdurulduğunu bildirdi
Kilis Valiliği: Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı var

Kilis Valiliği: Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı var
Liderlerden Türkiye'ye taziye mesajları

Liderlerden Türkiye'ye taziye mesajları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet